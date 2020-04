Mercadona dona més de 30 tones de productes al Banc dels Aliments

La crisi del coronavirus

01.04.2020 | 13:13

La cadena de supermercats Mercadona, amb onze establiments a Terrassa, està distribuint la quantitat de 30.598 quilos (un total de 78 palets) de productes de primera necessitat, com ara llet, oli, pasta, llaunes de tonyina i conserves vegetals, i plats preparats com, per exemple, pollastre, mandonguilles, daus de gall dindi, brou per a sopa, cremes de verdures i postres làcties, entre d'altres, al Banc dels Aliments. La primera donació es va efectuar divendres passat, 27 de març, amb l'entrega de 18 palets (7.333 quilos) d'aliments; la segona ha tingut lloc avui dimecres, 1 d'abril, amb un total de 14 palets més (4.963 quilos); la tercera es farà demà dijous, 2 d'abril, amb el lliurament de 16 palets més (5.739 quilos) i la resta, fins a assolir els més de 30.500 quilos, es farà efectiva al llarg de les dues properes setmanes d'acord amb les dates proposades pel Banc dels Aliments.