CaixaBank avança a aquest divendres el pagament de la prestació d'atur

La crisi del coronavirus

01.04.2020 | 12:55

CaixaBank avançarà a aquest divendres 3 d'abril el pagament de la prestació per desocupació a tots aquells clients seus amb dret a prestació i que estaven aturats almenys des del mes passat, de manera que aquest pagament s'avançarà una setmana.El banc ha precisat en un comunicat que aquesta mesura no requerirà de cap petició ni tràmit administratiu extraordinari, sinó que es realitzarà de forma automàtica.

A més, els beneficiaris de la prestació podran seguir cobrant-la en aquestes condicions favorables mentre duri la situació d'excepcionalitat sanitària. Pel que fa a les noves persones que es quedin a l'atur, podran cobrar la prestació a mesura que les autoritats remetin la informació necessària per al pagament a l'entitat financera.