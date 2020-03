Cirsa presenta un ERTO per a 4.425 empleats

La crisi del coronavirus

31.03.2020 | 13:37

Cirsa, la primera companyia del sector del joc a Espanya amb seu a Terrassa, ha anunciat un ERTO per a un total de 4.425 empleats, la qual cosa suposa un 83,5% de la seva plantilla a Espanya, formada per unes 5.300 persones.

Cirsa Gaming Corporation, controlada pel fons Blackstone, ha justificat aquesta mesura pel tancament dels seus casinos, bingos i sales de joc de tot Espanya com a conseqüència de les mesures de prevenció del coronavirus i per garantir la sostenibilitat futura del negoci, han precisat a Efe fonts de Cirsa. Quedarà fora de l'expedient temporal personal de serveis centrals i oficines, per a la qual cosa s'han habilitat solucions com el teletreball o bosses d'hores.