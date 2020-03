El centre tecnològic Leitat lliura 500 bifurcadors a Sanitat per a les UCI

La crisi del coronavirus

Redacció

31.03.2020 | 17:47

El centre tecnològic egarenc Leitat ha lliurat 500 bifurcadors fabricats amb impressores 3D al Ministeri de Sanitat, destinats a les Unitats de Cures Intesives (UCI) dels hospitals. Els components s'han fabricat a la 3D Factory Incbator, una incubadora de projectes de fabricació additiva ubicada a Barcelona i impulsada per la fundació i el Consorci de la Zona Franca de la capital catalana, han informat fonts de Leitat. Actualment, el centre compta amb suficient capacitat per produir un mínim de 150 bifurcadors diaris, tot i que la intenció de la fundació és fabricar-los en quantitats més elevades per atendre les necessitats de les institucions sanitàries. El disseny d'aquests bifurcadors permet que dos pacients diferents puguin utilitzar un mateix respirador, amb la qual cosa aquest lliurament de 500 unitats per part de Leitat podria beneficiar 1.000 malalts. En paral·lel, Leitat i el Consorci també han impulsat una aliança en col·laboració amb HP, CatSalut, Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i l'Hospital Parc Taulí de Sabadell per desenvolupar un respirador de campanya i fabricar-lo amb impressores.