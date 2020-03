Reforç del Servei Català d'Ocupació

La crisi del coronavirus

30.03.2020 | 13:36

El Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) triplica a partir d'avui el personal d'atenció telefònica i telemàtica per poder fer front a l'elevat increment de consultes de la ciutadania, especialment relacionades amb els expedients de regulació temporal d'ocupació, la Renda Garantida de Ciutadania i la inscripció com a demandant d'ocupació, tràmits i/o consultes que normalment es realitzen des d'una Oficina de Treball. El SOC reforça el seu servei amb 400 persones.

Cal recordar que el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya no té competències ni en la tramitació ni en el pagament efectiu de les prestacions d'atur, ja que aquestes corresponen al Miniteri de Treball i Economia Social a través del Servicio d'Empleo Público Estatal (SEPE). Tanmateix, el SOC ha decidit anticipar-se al previsible increment de consultes sobre aquests temes que encara s'ha de produir en els propers dies i preparar aquest operatiu d'atenció telèfonica i telemàtica amb un important increment de personal. Avui, en només dues hores, ja s'han atès més de 650 trucades.