Naturgy permet a les famílies ajornar factures d'electricitat i gas

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 13:24

Naturgy permetrà a les famílies que ho sol·licitin ajornar les seves factures d'electricitat, gas i serveis a causa de la crisi del coronavirus, que està paralitzant l'economia espanyola. En un comunicat, Naturgy ha explicat que facilitarà el pagament dels rebuts del segon trimestre d'aquest any fins a setembre del 2021 perquè els clients puguin disposar de més liquiditat en els propers mesos.

Després de posar en marxa aquesta iniciativa per a pimes i autònoms, la companyia ha ampliat ara les ajudes a aquests dos col·lectius i estén l'abast d'aquesta iniciativa a tots els seus clients domèstics amb tarifes liberalitzades.

En concret, Naturgy ofereix així a les llars i petits empresaris un període de carència de fins a 6 mesos, flexibilitzant el cobrament dels rebuts en els 12 mesos següents.

D'aquesta manera, el termini de pagament de les factures meritades fins a juny del 2020 es passarà a cobrament a partir del mes d'octubre del 2020, facturant-les a continuació en 12 pagaments iguals durant els següents mesos.

Així doncs, les factures dels consumidors domèstics, pimes, micropimes, autònoms o petits negocis, que s'acullin a aquest pla d'ajuda llançat per la companyia, podran ser abonades fins a setembre del 2021, i Naturgy es farà càrrec del cost d'aquestes factures durant aquests mesos, finançant als seus clients sense interessos, i permetent així flexibilitat en el pagament de l'energia.

Més de quatre milions de clients domèstics de Naturgy, dels quals a 1,07 milions són a Catalunya, poden acollir-se a aquesta alternativa que ofereix la companyia, a l'igual que els 250.000 pimes i autònoms que té el grup en cartera.

Per accedir a aquesta ajuda els clients interessats han de sol·licitar aquest ajornament del pagament de les factures a través de la pàgina web de la companyia.

"La crisi està durant més del que s'esperava i tots hem de contribuir tant en la gestió de la pandèmia com en l'aspecte econòmic de les famílies i empreses de país. Estem llançant iniciatives en aquest sentit i seguirem fent-ho mentre continuï la crisi. No parare", ha assegurat el president de Naturgy, Francisco Reynés