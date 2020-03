Ficosa presenta un ERTO per 1.400 treballadors de la planta de Viladecavalls

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 13:17

La multinacional Ficosa, especialitzada en components d'automoció, ha presentat un Expedient de Regulació d'Ocupació Temporal (ERTO) per a la planta de Viladecavalls que afecta tota la plantilla de 1.400 treballadors. La suspensió temporal d'ocupació s'aplica desde ahir i la direcció ha acordat amb els sindicats complementar la prestació d'atur de la plantilla fins a un 80% del salari, segons han explicat a Efe fonts de l'empresa.

Amb l'ERTO, Ficosa pretén adaptar la seva estructura i capacitat al nou escenari provocat per la Covid-19, que s'ha traduït en una caiguda de la demanda per part dels clients i una limitació o impossibilitat de producció per falta de components, matèries primeres o per precaució sanitària.

Així, la companyia considera l'expedient "un exercici de responsabilitat, per evitar un mal major", a més d'una eina per garantir la viabilitat futura de l'empresa i dels seus llocs de treball.

L'ERTO es mantindrà fins que el context general torni a ser de normalitat i desapareguin els motius que han portat a presentar-lo.

Ficosa, el tercer major fabricant de components per a l'automoció amb capital espanyol, s'ha vist molt afectat per la paralització de les plantes de cotxes, ja que és un proveïdor de primer nivell d'aquests fabricants a tot Espanya.

La companyia, controlada pel gegant japonès Panasonic, mantenia fins ara la seva planta de Viladecavalls "a mig gas".

Ficosa està present a 16 països i compta amb 24 plantes de producció repartides per tot el món.