BBVA dona 25 milions d'euros en la lluita contra la pandèmia

La crisi del coronavirus

25.03.2020 | 13:40

BBVA donarà 25 milions d'euros per lluitar contra la pandèmia provocada pel COVID-19 en els països en els quals opera. Aquesta setmana farà un primer lliurament d'equipament mèdic, respiradors i màscares, per valor d'uns tres milions d'euros a les autoritats sanitàries espanyoles. Com a primera mesura, BBVA ha adquirit a la Xina, un dels pocs mercats amb oferta disponible, material sanitari essencial per al tractament i prevenció de la malaltia. Aquest material, per valor d'uns tres milions d'euros, inclou 1.043 respiradors -dels quals 43 són específics per a les unitats de cures intensives (UCIs) -, fonamentals per al tractament de la infecció respiratòria que pot provocar el COVID-19, així com 400.000 mascaretes per contribuir a la prevenció de la malaltia. Els respiradors seran traslladats a Espanya gràcies a el suport d'Inditex.