Mesures de suport de BBVA a particulars en el pagament dels seus préstecs

La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 19:50

BBVA donarà facilitats per al pagament de les quotes de crèdits als seus clients particulars afectats per la crisi del coronavirus. La mesura permetrà flexibilitzar el pagament de les quotes a través d'una carència de fins a un màxim de sis mesos en els crèdits de clients afectats per la crisi del Covid-19. Aquesta nova mesura està encaminada al fet que els clients puguin afrontar aquesta crisi sense precedents, amb major flexibilitat. Aquesta mesura és posarà en marxa en els propers díes.