La crisi del coronavirus

24.03.2020 | 13:24

BBVA s'ha unit al pla posat en marxa a Espanya per Creu Roja amb l'objectiu de reduir l'impacte social de la pandèmia COVID-19, la major mobilització de recursos de la seva història. Per a això, a partir del 26 de març facilita als clients la possibilitat de realitzar donacions via Bizum que es destinaran a més de 20 accions dirigides a la població en general i a persones en situació de vulnerabilitat.