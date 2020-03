Cecot demana agilitzar el pagament de la prestació als treballadors afectats per ERTO

La crisi del coronavirus

23.03.2020 | 18:40

El president de la patronal terrassenca Cecot, Antoni Abad, ha remès avui una carta a la Ministra de Treball i Economia Social, Yolanda Díaz Pérez, amb la finalitat que disposi els recursos necessaris perquè el SEPE realitzi els pagaments de les prestacions relatives a l'atur derivades dels ERTO, o com a mínim que agiliti el procediment i tràmits, per a així evitar que els treballadors acusin la falta de liquiditat per a fer front a les seves despeses.

Per als treballadors, un ERTO, suposa que el primer cobrament de la prestació per desocupació pot, depenent de cada cas, demorar-se entre 40 i 50 dies del dia de la seva aprovació, per aixó, Cecot ha realitzar aquesta petició.