CaixaBank condona el lloguer de pisos de la seva propietat durant l'estat d'alarma

La crisi del coronavirus

23.03.2020 | 18:39

CaixaBank condonarà a partir d'abril les rendes als inquilins d'habitatges propietat de la seva filial immobiliària BuildingCenter que han perdut els seus treballs o s'han vist afectats per l'aturada d'activitat com a conseqüència de l'estat d'alarma.

D'aquesta mesura es podran beneficiar les persones que s'hagin quedat sense feina o que s'hagin vist afectades per expedients de regulació d'ocupació, així com autònoms que hagin cessat la seva activitat o han vist disminuïda la seva activitat en més d'un 40% a causa de la crisi del coronavirus.

La mesura estarà en vigor fins al mes que es decreti la finalització del període d'alarma, si finalment aquest s'ha d'estendre més enllà de mitjans d'abril, segons ha informat avui CaixaBank.

Durant els propers dies BuildingCenter explicarà als seus inquilins la manera d'acollir-se a aquesta ajuda. Els beneficiaris hauran d'omplir un formulari en el que indiquin si tenen dret a acollir-se a aquesta mesura, aportant la documentació que ho acrediti.

BuildingCenter, propietat al cent per cent de CaixaBank, té actualment més de 21.000 habitatges amb contractes de lloguer vigent.