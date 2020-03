Tramitació d'ofici dels ERTO

La crisi del coronavirus

20.03.2020 | 04:00

El SEPE ha avançat a través del seu web que "si la seva relació laboral s'ha vist suspesa per un ERTO (expedients temporals de regulació d'ocupació) no ha de presentar la sol·licitud personalment. Pròximament informarem de com fer-ho a través de l'empresa." En aquest sentit, eldiario.es ha avançat que el SEPE "tramitarà d'ofici l'atur en els ERTO per coronavirus: el treballador no ha de demanar la prestació", s'especifica. Pel que sembla, "des del Ministeri de Treball expliquen que els expedients motivats per la crisi del coronavirus per força major, el SEPE tramitarà d'ofici la prestació dels treballadors que l'empresa li comuniqui que estan afectats per la mesura", puntualitzen.