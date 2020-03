CaixaBank avança el pagament de les pensions

20.03.2020 | 12:00

CaixaBank ha decidit avançar el cobrament de la pensió de la Seguretat Social a aquest divendres 20 de març i posar en marxa unsistema especial d'informació i organtizació de cites prèvies per als clients majors de 65 anys que vulguin percebre en efectiu la seva pensió, així com fer reitegrament durant els propers dies. La iniciativa estarà activa des d'avui mateix, per la qual cosa els clients poden disposar de la seva pensió perquè ja està ingressada. Aquest pla d'atenció als pensionistes pretén fer compatible oferir un millor servei i evitar cues en les oficines per protegir la salut d'aquest col·lectiu.