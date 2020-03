Un establiment tancat. El comerç i l'hostaleria han patit directament les mesures del Govern. Alberto Tallón Un establiment tancat. El comerç i l'hostaleria han patit directament les mesures del Govern.

La crisi del coronavirus

Els autònoms es consideren els grans oblidats pel Govern

L.M. Andrés

19.03.2020 | 04:00

Entre les mesures proposades pel Govern central per pal·liar la crisi econòmica i social provocada pel coronavirus, només hi ha una ajuda directa per a treballadors autònoms, que consisteix a facilitar l'accés al cessament d'activitat (l'atur), en unes determinades condicions. Això ja ha provocat les...