Imatge d'un polígon industrial situat a Terrassa.

La crisi del coronavirus

L'empresariat critica el retard en les mesures econòmiques

L.M. Andrés

17.03.2020 | 04:00

Les pimes necessiten certeses per "prendre decisions". Davant la crida del Govern de la Generalitat a un "raonable confinament" el més estricte possible per part de la ciutadania, la situació de les empreses és de "total desconcert i manca d'informació per poder prendre decisions proporcionades...