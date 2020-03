Oficina de Treball de la Generalitat a Terrassa. Els expedients de regulació han començat a repuntar. Oficina de Treball de la Generalitat a Terrassa. Els expedients de regulació han començat a repuntar.

La crisi del coronavirus

El Govern estudia avui agilitzar els expedients temporals

Redacció

17.03.2020 | 04:00

Les mesures per frenar el coronavirus estan posant a prova la resistència de moltes empreses, que veuen com la seva activitat laboral es veu directament afectada. Amb la implantació de l'estat d'emergència i les restriccions que comporta, des de reducció de la mobilitat fins al tancament de tot comerç que no...