La Generalitat destina 7,5 millions d'euros a autònoms

La crisi del Coronavirus

17.03.2020 | 12:35

A l'espera de les decisions del Consell de Ministres d'avui a Madrid, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies ha anunciat en un comunicat que establirà un ajut directe, en forma de prestació econòmica, de fins a 2.000 euros per a les persones treballadores autònomes que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus en la seva activitat econòmica, i sempre que figurin d'alta en activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament i no disposin d'altres fonts alternatives d'ingressos. Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d'euros i preveu beneficiar d'unes 4.500 persones treballadores autònomes. Al finalitzar el passat any, a Catalunya, la xifra d'autònoms era de 550.164.