Carlos Torres Vila, president de BBVA, durant la junta d'accionistes. Carlos Torres Vila, president de BBVA, durant la junta d'accionistes.

La crisi del coronavirus

Torres Vila: "Hem d'estar molt coordinats davant el coronavirus"

Redacció

14.03.2020 | 04:00

En una trobada anual marcada per "la situació d'excepcionalitat generada pel coronavirus", els accionistes de BBVA van conèixer de primera mà les mesures que està prenent BBVA per a contenir l'impacte d'aquesta epidèmia. Per primera vegada, el banc va recomanar evitar, en la mesura que sigui possible,...