La crisi del coronavirus

Nova línia de crèdit per millorar la liquiditat empresarial

Redacció

13.03.2020 | 04:00

El president de la Generalitat, Quim Torra, va anunciar ahir que el Govern pren "un primer paquet" de mesures d'àmbit econòmic per l'efecte del coronavirus. L'Executiu va explicar que pren aquestes altres mesures "per ajudar les empreses i treballadors en el perjudici que tenen i tindran per la frenada de l'activitat...