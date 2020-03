La crisi del coronavirus

El panell de Funcas baixa la previsió de creixement a l'1,5%

12.03.2020 | 04:00

El consens d'analistes que integren el panell de Funcas ha rebaixat una dècima, fins a l'1,5%, la seva previsió de creixement de l'economia espanyola per a aquest any, principalment per l'efecte de la crisi del coronavirus. En un comunicat enviat ahir, Funcas adverteix que la previsió podria tornar a revisar a la baixa, ja...