El sector de les telecomunicacions encapçala el rànquing de consultes del servei de Consum. El sector de les telecomunicacions encapçala el rànquing de consultes del servei de Consum.

El Servei de Consum rep prop de vuit mil consultes el 2019

L. M. A.

10.03.2020 | 04:00

Ahir es van iniciar les diferents activitats que, com cada any, organitza el Servei de Consum de l'Ajuntament de Terrassa per conscienciar la ciutadania dels drets i obligacions de les persones consumidores. La Setmana del Consum és un esdeveniment que es va celebrant a la ciutat des de fa diversos anys, igual que a moltes d'altres ciutats...