Mediapro factura 1.817 milions l'any passat, un 7,5% menys

07.03.2020 | 04:00

El grup audiovisual Mediapro va facturar l'any passat 1.817 milions d'euros, un 7,5% menys que l'any anterior, i va realitzar inversions per un import de 80 milions per consolidar la seva expansió internacional. La companyia, primer grup audiovisual espanyol, va veure reduïda la seva xifra de negoci per la modificació de la...