Gairebé un 18% de les empreses del sector de la robòtica a Catalunya són "startups". Nebridi Aróztegui Gairebé un 18% de les empreses del sector de la robòtica a Catalunya són "startups".

Fins a 147 empreses es dediquen a la robòtica a Catalunya

Redacció

06.03.2020 | 04:00

A Catalunya hi ha 147 empreses que es dediquen a la robòtica. És una de les principals conclusions de l'estudi La robòtica a Catalunya elaborat per ACCIÓ -l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Coneixement- en col·laboració amb el Departament de Polítiques...