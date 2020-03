Pere Navarro anuncia una gran inversió a Barcelona en projectes d'economia 4.0

Redacció

02.03.2020 | 17:02

El delegat especial de l'Estat al Consorci de la Zona Franca de Barcelona, l'egarenc Pere Navarro, ha explicat avui dilluns que l'entitat ampliarà pròximament la seva incubadora d'impressió 3D. Pere Navarro ha participat en l'esmorzar-col·loqui "Zona Franca, motor econòmic i fàbrica d'oportunitats", on ha realitzat un passeig per la història i la trajectòria de l'entitat i ha explicat el seu pla estratègic així com els projectes previstos per al futur. En aquest sentit, el delegat especial de l'Estat al CZFB ha anunciat que fruit de les converses mantingudes amb diferents estaments de l'Ajuntament de Barcelona, "el Consorci de la Zona Franca de Barcelona col—laborarà amb la ciutat en projectes de promoció de l'economia 4.0, terreny d'activitat en el que tenim previst realitzar una gran inversió que serà concretada i explicada per totes les parts implicades en les pròximes setmanes". La 3D Factory Incubator de la Zona Franca, la primera incubadora europea d'alta tecnologia en impressió en tres dimensions, celebra el seu primer any en funcionament amb més de 30 projectes incubats. Els impulsors d'aquest espai de 600 metres quadrats, el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i el centre tecnològic Leitat, amb seu a Terrassa, han destacat l'interès que ha despertat la iniciativa entre 'start-ups' i emprenedors de tota Europa.