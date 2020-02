"Acceleració en Òrbita" busca sis pimes per fer-les créixer

Redacció

22.02.2020 | 04:00

L'Ajuntament, la Cambra de Comerç de Terrassa i la patronal local Cecot, en el marc de les activitats que es desenvolupen a l'Orbital 40, el Parc Científic i Tecnològic de Terrassa, impulsen per setè any consecutiu el programa "Acceleració en Òrbita" amb l'objectiu de donar suport, eines i acompanyament a pimes i empreses individuals (autònoms) amb un major potencial per tal d'accelerar el seu procés de creixement. D'entre totes ...