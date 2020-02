La bretxa salarial s'inicia amb la incorporació dels joves al treball

L.M. A.

21.02.2020 | 04:00

A Catalunya, el guany mitjà anual dels homes el 2017 a Catalunya va ser de 28.323 euros, mentre que el de les dones va ser de 21.801 euros, un 23,03% menys que els homes. Per tant les dones cobren 6.522 euros l'any menys que els homes, el que suposa 543 euros mensuals de diferència. A Espanya, els salaris percebuts per dones i per homes (20.608 i 26.392 euros respectivament) van situar la bretxa en un 21,91%. En el marc de la jornada anual de bretxa salarial que va celebrar ahir i la UGT de ...