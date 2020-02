BBVA crea una eina que facilita la decisió de canviar de cotxe

Redacció

21.02.2020 | 04:00

BBVA ha llançat l'eina "Valora cotxes" amb la finalitat de facilitar la decisió de compra o la venda de vehicles per part dels usuaris, clients o no de l'entitat, oferint informació sobre els vehicles usats com el preu i quilometratge, la corba de depreciació i el seu distintiu ambiental. Afegint dades com la marca, el model, el tipus de combustible o la potència, BBVA "Valora Cotxes", disponible en l' "app" i la web del banc, ...