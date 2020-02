Acusen 7 plataformes de pactar per pujar preus de l'habitatge

Redacció

20.02.2020 | 04:00

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) ha incoat un expedient sancionador contra set empreses per possibles pràctiques restrictives de la competència en el mercat de la intermediació immobiliària, derivat de les inspeccions dutes a terme al novembre del passat any. Segons la CNMC, les pràctiques consistien en la coordinació de preus i altres condicions comercials per part d'intermediaris immobiliaris. Aquesta ...