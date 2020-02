Fins al 10% de la facturació

20.02.2020 | 04:00

La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) disposa d'una plataforma online de col·laboració ciutadana per a la detecció de càrtels mitjançant l'aportació d'informació anònima sobre eventuals acords secrets entre empreses competidores per a la fixació de preus o altres condicions comercials, el repartiment dels mercats o dels clients, o el repartiment fraudulent de les licitacions públiques o privades. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència explica que aquestes possibles pràctiques restrictives de la competència estan prohibides en l'article 1 de la Llei de Defensa de la Competència, així com en l'article 101 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). Els acords entre competidors constitueixen una infracció molt greu de la legislació de competència. Pot comportar multes de fins al 10% del volum de negocis total de les empreses infractores.