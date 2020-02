19.02.2020 | 04:00

Leroy Merlin va disparar les seves vendes en 2019 un 24,6% a Espanya, fins a aconseguir els 2.653 milions d'euros, després de la unió amb AKI, i impulsa el seu creixement amb la seva aposta per la diversificació amb noves línies de negoci com la comercialització d'energies renovables i projectes de reformes i condicionament per a empreses, segons va informar l'empresa en una nota.