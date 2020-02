Conveni per promoure la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les empreses

Redacció

19.02.2020 | 14:11

Carles Cabellero, regidor de Medi Ambient, i Antoni Abad, president de Cecot, ha signat aquest dimecres el conveni de cooperació entre l'Ajuntament de Terrassa i aquesta patronal per a l'impuls del Vallès Solar a la ciutat. Aquest conveni té per objecte emmarcar i establir una línia de col·laboració publicoprivada entre l'Ajuntament i la Cecot per treballar conjuntament en el

desenvolupament sostenible del sector empresarial, per la descarbonització de l'economia del municipi, concebent el territori com una comunitat energètica i preparant l'entorn per afrontar un model de mobilitat més sostenible. Un dels objectius del Vallès Solar implica promoure en els anys vinents la instal·lació d'un milió de metres quadrats de plaques fotovoltaiques en cobertes d'empreses, naus i magatzems a tot el Vallès, que equivalen a 75 MW, impulsant la creació de mercats energètics locals, de km 0.