Radiografia de la comarca

18.02.2020 | 04:00

Al Vallès Occidental hi ha 524 entitats que poden ser considerades com a pertanyents a l'economia social i solidària (ESS), de les quals 142 són cooperatives, 26 societats laborals; 342 associacions i fundacions; una mutualitat, i 13 són altres tipus d'entitats considerades també ESS. Segons un estudi de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental, per sector destaquen les entitats que es dediquen a salut i cures, cultura i oci i educació i recerca. De les persones sòcies de les organitzacions el 52% són dones i un 48% són homes, un percentatge similar al de persones treballadores (53% dones i 47% homes). Les entitats tenen una plantilla formada per 17,6 treballadors de mitjana.