L'Ajuntament preveu un pla sobre el futur dels polígons industrials

Redacció

18.02.2020 | 17:18

L'equip de promoció econòmica de l'Ajuntament de Terrassa, encapçalat pel tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, l'Isaac Albert, i la junta directiva de l'Agrupació de Polígons de Terrassa, presidida per Jordi Vilar, ha acordat avui dimarts crear una comissió mixta per definir de manera coordinada les estratègies a curt i mitjà termini que possibilitin la millora dels polígons. Isaac Albert considera absolutament necessari aquest espai de trobada amb continuïtat, entenent-lo com un marc d'interlocució per millorar la situació dels polígons més enllà de la demanda immediata. En aquest sentit, ha anunciat que el govern municipal ja ha iniciat els tràmits pertinents per desenvolupar un Pla director de Polígons que en diagnostiqui la situació un per un i defineixi l'estratègia industrial de Terrassa. Un document que pot beneficiar-se notablement d'aquesta nova comissió mixta amb l'Agrupació de Polígons com "un espai que ha de contribuir a recuperar l'atractiu econòmic i empresarial de la ciutat". Entre les actuacions previstes han destacat el desenvolupament del pla de modernització dels polígons del Sud de la ciutat i la licitació per urbanitzar els Bellots II, després que l'informe de Carreteres i l'ACA hagi estat favorable. En Jordi Vilar, president de l'Agrupació, considera que els Bellots II és imprescindible per atraure a la ciutat empreses que requereixin molta superfície en un emplaçament estratègic en la cruïlla entre la C58, la B40 i la C16. El president de l'Agrupació s'ha mostrat molt satisfet, tant pel que fa a la receptivitat per part de l'equip de Promoció Econòmica de l'Ajuntament, com pels objectius assolits i ha manifestat tota la voluntat i predisposició de l'empresariat a col·laborar en la definició del model de la futura Terrassa industrial.