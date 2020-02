El Govern estudia que la taxa Google es pagui a final d'any

18.02.2020 | 04:00

La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va dir ahir que el Govern preveu adoptar un sistema "similar" a l'aplicat a França per al pagament de la taxa Google, que al país veí s'ha congelat fins a desembre per a evitar represàlies dels Estats Units. "Nosaltres tindrem i preveurem un sistema similar per donar una mica de temps a veure com evoluciona la negociació en l'àmbit internacional", va dir Calviño en declaracions a la premsa a la seva arribada a la reunió de ministres d'Economia i Finances de l'eurozona, Eurogrup, a Brussel·les. La vicepresidenta tercera va subratllar que a França no s'ha suspès l'impost, sinó que simplement s'han suspès els pagaments a compte de manera que la liquidació del mateix es produeixi a la fi d'any. El plantejament francès ajorna fins a desembre els pagaments corresponents a abril i novembre. En cas de no arribar a un acord en el si de l'Organització per a la Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE), es procediria a la seva recaptació al desembre, i d'aconseguir un pacte internacional passaria a aplicar-se la nova normativa. L'Executiu gal va prendre aquesta decisió al gener en el marc de les seves negociacions amb els Estats Units.