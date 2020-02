18.02.2020 | 04:00

La vicepresidenta d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital, Nadia Calviño, va dir ahir que el Govern preveu adoptar un sistema "similar" a l'aplicat a França per al pagament de la taxa Google, que al país veí s'ha congelat fins a desembre per a evitar represàlies dels Estats Units. "Nosaltres tindrem i preveurem un sistema similar per donar una mica de temps a veure com evoluciona la negociació en l'àmbit ...