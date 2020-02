Vidal assegura que Terrassa donarà un "pas endavant" en economia social

Redacció

17.02.2020 | 14:46

Josep Vidal, director general d'Economia Social, el Tercer Sector i les Cooperatives de la Generalitat de Catalunya, ha assegurat aquest dilluns que el Pla Estratègic de l'Economia Social i Solidària de Terrassa, impulsat pel Consell Municipal d'Economia Social i Solidària, permetrà a la nostra ciutat fer un "pas endavant" en matèria d'economia social i solidària. Vidal, que ha estat acompanyat per Pep Forn, regidor d'economia social, s'ha reunit avui a Terrassa amb representant de diverses entitats del sector, com Teixidors, Prodis i Fupar. "L'economia social ha de ser qualitativa però també quantitativa. Es tracta de parlar de com evolucionem per anar més endavant i ser cada cop més", ha assenyalat.