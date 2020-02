5 consells per protegir les nostres dades

Especial informàtica

15.02.2020 | 04:00

Si dimarts passat va ser el Dia internacional de l'internet segur, el 28 de gener es va celebrar el Dia europeu de la protecció de dades. L'objectiu d'aquella jornada era aconseguir que tant empreses com ciutadans prenguessin consciència de com n'és, d'important, mantenir segures les nostres dades personals. La companyia de ciberseguretat Sophos dona cinc consells en aquest sentit:1. No abaixar la guàrdia amb les contrasenyes. Són la porta d'entrada a tot ...