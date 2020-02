Visita a la seu del Lab d'innovació

13.02.2020 | 04:00

De fet, a més de les participacions en el Practices Day, els alumnes de l'Escola Universitària d'Informàtica Tomás Cerdà (Gimbernat) han visitat també aquest mes de gener el LAB d'Innovació que la companyia té a Sant Cugat, el primer creat pel Grup en 2014 i tot un referent d'innovació oberta i co-creació en el sector. Allí han pogut acostar-se als projectes concrets que s'han desenvolupat fins ara i a les idees disruptives que ja s'han transformat en solucions tangibles i reals. Les Escoles Universitàries Gimbernat, amb més de quatre dècades de trajectòria en la formació de professionals, imparteix els estudis d'FP de les famílies de sanitat i informàtica; quatre graus universitaris en les especialitzacions d'Infermeria, Fisioteràpia, Logopèdia i Enginyeria Informàtica i Serveis; a més, ofereix 7 postgraus, 12 màsters i més de 40 cursos de formació contínua. Precisament, dins de l'àmbit tecnològic, aquest curs 2019-2020 s'ha posat en marxa el cicle formatiu de grau superior en desenvolupament d'aplicacions multiplataforma orientació Business Intelligence (BI), una especialització que compta amb una de les majors insercions laborals en el seu camp. A més, també ofereix un postgrau especialitzat en BI. Manuel Taboada, director d'estudis de Cicle Formatiu de les Escoles Gimbernat, va destacar la col·laboració amb GFT com un exemple de l'aposta d'aquest centre per adaptar la seva formació a les necessitats laborals actuals, i així garantir que els graduats puguin desenvolupar la seva carrera professional en qualsevol organització. "Gràcies a GFT, els nostres alumnes tenen una oportunitat única de conèixer de primera mà quina és la realitat laboral en una multinacional especialista en innovació tecnològica. Sens dubte, es tracta d'una excel·lent ocasió per a entrar en contacte amb professionals d'aquest sector i conèixer de primera mà les oportunitats que els pot oferir el futur", va assegurar Manuel Taboada.