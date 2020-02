Les dones són majoritàries en les organitzacions de l'economia social i solidària al Vallès Occidental

Per l'esquerra, Ana Belén Mesa, Roser Hernández, Bet Tena, Josep Forn i Berta Serra, a l'Ateneu Candela

Per l'esquerra, Ana Belén Mesa, Roser Hernández, Bet Tena, Josep Forn i Berta Serra, a l'Ateneu Candela Nebridi Aróztegui

L.M.A.

13.02.2020 | 13:44

L'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental (Acvocc) va acompanyar durant l'any 2019 un total de 58 projectes, dels quals sis es van constituir en cooperatives i van crear 26 llocs de treball. Roser Hernández, subdirectora general d'economia social, tercer sector i cooperatives de la Generalitat, ha assistit aquest dijous al matí a la presentació del balanç d'aquesta entitat, que s'ha portat a terme a l'Ateneu Candela, a Terrassa. Al Vallès Occidental hi ha 524 entitats que poden ser considerades com a pertanyents a l'economia social i solidària (ESS), de les quals 142 són cooperatives; 26 societats laborals; 342 associacions i fundacions; una mutualitat; i 13 són altres tipus d'entitats considerades també ESS. En l'acte també han participat Josep Forn, regidor d'Economia Social i Innovació, Universitats, Turisme i Projectes audiovisuals, així com Bet Tena, Berta Serra, i Ana Belén Mesa, coordinadores de l'Ateneu Cooperatiu del Vallès Occidental. Serra ha destacat que és rellevant que del total de persones sòcies de les organitzacions de l'economia social a la comarca la majoria són dones (un 52% enfront d'un 48% homes)