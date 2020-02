Cancel·lat el Mobile després de l'onada de baixes pel coronavirus

L'anul·lació arriba després del degoteig de baixes d'empreses que van decidir no anar-hi.

Redacció

13.02.2020 | 04:00

GSMA, la patronal mundial dels operadors mòbils i organitzadora del Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, ha decidit finalment cancel·lar l'edició d'enguany de la sala davant l'onada de cancel·lacions de companyies assistents per temor al coronavirus.L'associació, que reuneix uns 800 operadors de telefonia mòbil i més de 200 empreses tecnològiques, es va reunir ahir dimecres d'urgència per videoconferència per analitzar ...