L'Ajuntament de Terrassa signa un conveni de col·laboració amb Prodis

Visita a les aules del Campus Professional de Vallparadís, que Prodis podrà fer servir per fer formació. Nebridi Aróztegui

Redacció

12.02.2020 | 12:24

El tinent d'alcalde de Promoció Econòmica i Projecció de la Ciutat, Isaac Albert, i la presidenta de Prodis, Maise Balsells, han signat aquest dimecres el conveni de col·laboració entre Foment de Terrassa, SA i Prodiscapacitats Fundació Privada Terrassenca (Prodis) per al desenvolupament d'accions i activitats dirigides a la millora de l'ocupabilitat de persones adultes amb discapacitat intel·lectual, paràlisi cerebral i/o malaltia mental, mitjançant accions d'orientació, formació i/o prospecció. Mitjançant aquest conveni, Foment de Terrassa col·laborarà amb Prodis i podrà posar a la seva disposició aules de formació per al desenvolupament d'accions formatives professionalitzadores, o destinades a la millora de les competències bàsiques o transversals requerides per l'accés al mercat de treball en el territori, d'acord amb les condicions i disponibilitat existent en el seu moment.