Catalunya és la millor regió del sud d'Europa per invertir

Redacció

12.02.2020 | 04:00

Catalunya ha estat reconeguda com la millor regió del sud d'Europa on invertir en el període 2020-2021, per davant de Madrid i Llombardia (Itàlia), segons la revista fDI Magazine, propietat del grup britànic Financial Times.Catalunya manté aquesta posició des de 2016 en l'índex de la revista, que avalua unes 150 regions en aspectes com la connectivitat, el clima de negocis, el potencial econòmic, el capital humà i ...