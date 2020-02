Els problemes d'avui, són les solucions d'ahir

Apunt econòmic

Josep Torres Prunyonosa, Conseller Urbegrup. Doctor en Finances i professor universitari

06.02.2020 | 04:00

S'acaben de publicar els resultats de l'atur del mes de gener i s'observa una pujada en alguns sectors molt particulars, com per exemple, l'agrari i el de les treballadors de la llar. Si alguna cosa tenen en comú aquests dos sectors, és que els sous que es paguen no són precisament els més grans; de fet, podem dir que són dels més baixos.És una casualitat el que ha succeït? Doncs bé, algunes fonts governamentals apunten a que la ...