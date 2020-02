"El consumidor està apoderat per les noves tecnologies"

Redacció

06.02.2020 | 04:00

"El nou consumidor, apoderat sobretot per les noves tecnologies, s'ha convertit en el gran protagonista del mercat, perquè les seves decisions de compra determinen qui sobreviu i qui desapareix d'aquest. En la societat actual, on l'oferta és cada vegada més àmplia i variada, els clients s'han tornat més exigents i s'han convertit en usuaris omnicanal. Per tant, ja no existeixen entorns on-line i off-line, sinó que coexisteixen, s'integren i ...