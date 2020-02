Circutor participa al prestigiós saló Genera sobre eficiència

Redacció

06.02.2020 | 04:00

L'empresa de Viladecavalls Circutor participa fins divendres el saló Genera, un referent internacional en l'àmbit de l'energía i el medi ambient que organitzada desde ahir Ifema a Madrid. Circutor mostra les últimes novetats en marquesines per a la generació d'energia fotovoltaica amb punt de recàrrega per a vehicles elèctrics, incorporat en la seva pròpia estructura; noves solucions per a la protecció i monitoratge dels ...