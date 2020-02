Cecot alerta sobre l'afiliació

05.02.2020 | 04:00

La patronal egarenca Cecot va considerar ahir que l'increment de l'atur del mes de gener a Catalunya i a Espanya i sobre tot la davallada de cotitzants a la Seguretat Social no és una bona dada. Tanmateix, cal tenir en compte que el mes de gener sol ser un mes d'increment de l'atur per l'efecte estacional provocat per la finalització de la campanya de Nadal. Malgrat l'escenari d'incertesa econòmica i política amb què les empreses estan desenvolupant la seva activitat els darrers anys, "cal dir que Catalunya és una de les comunitats autònomes on més llocs de treball s'han creat, fet que demostra que l'economia segueix avançant, sent dinàmica i competitiva", afirma David Garrofé, secretari general de la Cecot. Tant UGT com CCOO van mostrar ahir la seva preocupació per l'augment de la desocupació a Espanya, que va registrar el seu major repunt el mes de gener des de l'any 2014.