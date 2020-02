Nissan nega que vulgui tancar la fàbrica de Barcelona

04.02.2020 | 04:00

Nissan va negar ahir que existeixi un pla de contingència davant un possible Brexit dur en el qual inclogui el tancament de la seva planta de Zona Franca de Barcelona. Segons va informar el Financial Times, el fabricant de vehicles japonès s'estaria plantejant cessar la producció del Micra a França i tirar el tancament a la factoria de la catalana si finalment Londres i Europa no arriben a un acord i s'imposen aranzels al sector de l'automoció. Per part seva, ...