La matriculació de vehicles cau un 6% el gener a la província

Redacció

04.02.2020 | 04:00

Els concessionaris de la província van matricular 9.606 vehicles el passat desembre, la qual cosa significa un 6% menys que el mateix més de 2019. Per canals, el de particular va créixer un 1,35% (5.925 unitats); per contra, el d'empreses va patir una forta davallada. Va caure un 17% (un total de 3.297 vehicles matriculats). Per tipus de carburant, la venda de vehicles de gasolina va descendir un 18,9% i els de dièsel, un 13,7%. El descens en les vendes també ...