La comarca reacciona

01.02.2020 | 04:00

Els alcaldes de diversos municipis del Vallès Occidental van reclamar "reactivar amb urgència" el Pacte Nacional per la Indústria, signat fa dos anys per sindicats i patronals amb el Govern, davant els anuncis d'Expedients de Regulació d'Ocupació (ERO) a la comarca. Amb això es vol activar els 1.844 milions d'euros pressupostats per a aquest acord per endegar diferents accions. Es planteja una mesura que contemplaria accions concretes com l'elaboració d'un protocol d'actuació davant aquests casos, accions directes amb les persones afectades per tal de permetre el seu reciclatge o recol·locació i accions en l'àmbit de normativa municipal, com bonificacions de l'IBI i subvenciones a la contractació.